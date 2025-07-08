Россияне резко прорвали госграницу: в ВСУ назвали новый опасный участок

В Харьковской области вооруженные силы России активизировали боевую деятельность, пересек украинскую государственную границу на новом участке — вблизи села Милово. Об этом в телеэфире сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, ссылаясь на оперативные данные.

Фото: 24 Канал

По его словам, недавно российская пехота, при поддержке артиллерийского огня и дронов, прорвалась через границу в районе северо-восточнее поселка Большой Бурлук. Враг попытался продвинуться в направлении населенного пункта Амбарне, однако был остановлен украинскими военными. После этого российские подразделения изменили направление движения и попытались атаковать в сторону села Хатное — но также потерпели неудачу. По словам Шамшина, на этом участке фронта ситуацию удалось стабилизировать, дальнейшие прорывы врага не зафиксированы.

В то же время представитель заявил о существенном росте количества штурмовых попыток со стороны РФ. За последние 24 часа зафиксировано 19 атак, в то время как накануне — 24. Для сравнения, среднесуточный показатель в июне составлял всего 5–7 атак. Особую активность оккупанты демонстрируют в ночное время, когда малые группы в специальной экипировке пытаются проникнуть на стратегически важные объекты.

Шамшин отметил, что россияне прячутся в руинах заводов или подвальных помещениях, но благодаря работе аэроразведки ВСУ большинство из них обнаруживают и уничтожают. Часто такие точки становятся местом массовой гибели окупантов.

Как уже писали "Комментарии", военные формирования страны-агрессорки России не преуспевают в атаках на Сумском направлении, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.