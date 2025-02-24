Власти Российской Федерации пытаются навязать российскую идеологию на временно оккупированных территориях и "приучить детей к войне". В Центре противодействия дезинформации объяснили, что в России активно используют основанный на советских мифах праздник "дня защитника отечества" для усиления милитаризации общества и оправдания военных преступлений РФ.

Фото портал "Комментарии"

“Особое внимание враг уделил пропагандистским мероприятиям к “23 февраля” на временно оккупированных территориях Украины. На них активно распространяли нарративы "победобеседания", миф о якобы "нападении Украины и НАТО на Россию" и глорифицировали участников захватнической войны против Украины", — пояснили в Центре.

Также отмечается, что в акциях по случаю праздника массово заставляют принимать участие украинских детей на временно оккупированной территории.

В Центре противодействия дезинформации убеждены, что такими действиями враг пытается нормализовать среди детей войну, прививать им ненависть к Украине и готовить к службе в армии РФ.

Напомним, что представители команды президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", демонстрируют некоторую приверженность России. К тому же, стороны уже начали переговоры и отмечается, что отсутствие на переговорах украинской делегации было общим желанием РФ и США.

Очередное заявление, оправдывающее Россию, сделал специальный посланник Стив Виткофф. По его словам, Россию не обязательно винить в разжигании войны в Украине. Виткофф предположил, что причиной войны стало желание Украины присоединиться к НАТО.