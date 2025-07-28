logo

BTC/USD

118757

ETH/USD

3885.21

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне разочаровались в своей идее: что происходит на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне разочаровались в своей идее: что происходит на фронте

Россияне разочаровались в задаче выйти к админгранице Днепровщины и Донбасса.

28 июля 2025, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне разочаровались в своей идее выйти к админграницам Днепровщины и Донетчины. По его словам, на большей части фронта наступление армии РФ замедлилось, однако есть направления, куда сместилась российская активность.

Россияне разочаровались в своей идее: что происходит на фронте

Российские солдаты. Фото из открытых источников

Виктор Трегубов в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в настоящее время основной упор россиян сосредоточен на Покровском направлении.

"Сейчас акцент и интенсивность российских наступлений сместилась на Покровское направление. Снизилась заметно на Новопавловском направлении. Если раньше Новопавловск был почти вторым, то сейчас можно увидеть, что россияне просто разочаровались в своей идее достичь административных границ Днепропетровской и Донецкой областей", — сообщил Трегубов.

Трегубов объяснил, что для россиян задача до сих пор стоит, однако "она не столь близка к выполнению, как им казалось". По его словам, в среднем происходит около 10 боевых столкновений на разных направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Вместе с тем российская армия продолжает свое давление на украинские позиции.

"Активным остается Лиманское направление, россияне давят по тем же линиям, по которым давили уже давно. Но по состоянию на данный момент – безуспешно. Немного оживления на Торецком направлении. Все остальные направления – это стабильное давление россиян, давление малыми пехотными группами, чтобы войти и начать давление по первой линии, постоянные попытки давления разными средствами, в частности БПЛА", — добавил Трегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.

Также "Комментарии" писали, что Россия меняет тактику и готовится захватить Покровск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости