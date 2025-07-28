Россияне разочаровались в своей идее: что происходит на фронте

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне разочаровались в своей идее выйти к админграницам Днепровщины и Донетчины. По его словам, на большей части фронта наступление армии РФ замедлилось, однако есть направления, куда сместилась российская активность.

Российские солдаты. Фото из открытых источников

Виктор Трегубов в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в настоящее время основной упор россиян сосредоточен на Покровском направлении.

"Сейчас акцент и интенсивность российских наступлений сместилась на Покровское направление. Снизилась заметно на Новопавловском направлении. Если раньше Новопавловск был почти вторым, то сейчас можно увидеть, что россияне просто разочаровались в своей идее достичь административных границ Днепропетровской и Донецкой областей", — сообщил Трегубов.

Трегубов объяснил, что для россиян задача до сих пор стоит, однако "она не столь близка к выполнению, как им казалось". По его словам, в среднем происходит около 10 боевых столкновений на разных направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Вместе с тем российская армия продолжает свое давление на украинские позиции.

"Активным остается Лиманское направление, россияне давят по тем же линиям, по которым давили уже давно. Но по состоянию на данный момент – безуспешно. Немного оживления на Торецком направлении. Все остальные направления – это стабильное давление россиян, давление малыми пехотными группами, чтобы войти и начать давление по первой линии, постоянные попытки давления разными средствами, в частности БПЛА", — добавил Трегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.

Также "Комментарии" писали, что Россия меняет тактику и готовится захватить Покровск.