Россияне разочаровались в своей идее: что происходит на фронте

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Slava Kot
Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне разочаровались в своей идее выйти к админграницам Днепровщины и Донетчины. По его словам, на большей части фронта наступление армии РФ замедлилось, однако есть направления, куда сместилась российская активность.
Российские солдаты. Фото из открытых источников
Виктор Трегубов в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в настоящее время основной упор россиян сосредоточен на Покровском направлении.
Трегубов объяснил, что для россиян задача до сих пор стоит, однако "она не столь близка к выполнению, как им казалось". По его словам, в среднем происходит около 10 боевых столкновений на разных направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".
Вместе с тем российская армия продолжает свое давление на украинские позиции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.
Также "Комментарии" писали, что Россия меняет тактику и готовится захватить Покровск.