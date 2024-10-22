Россияне разделили группировку ВСУ на два плацдарма: что происходит на Купянском направлении

Депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук сообщил, что российские оккупационные силы сумели разделить украинскую военную группировку на два плацдарма в направлении реки Оскол. Он также отметил, что ситуация в Купянском направлении остается очень сложной и нестабильной.

Ситуация на Купянском направлении (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска пытаются продвинуться к реке Оскол, хотя несут значительные потери. Ткачук рассказал, что на днях произошел механизированный штурм россиян, также завершившийся их отступлением после потерь, но оккупанты продолжают делать новые попытки прорыва.

Российские войска пытаются закрепиться на восточном берегу реки, поскольку все мосты разрушены, а остались только плотины и временные переправы. После поднятия уровня воды через дожди, оккупанты пытаются прорваться через эти переправы, чтобы штурмовать украинские позиции и отбросить силы обороны на западный берег реки. Ткачук озвучил эти детали во время интервью на телеканале Эспрессо .

"Россияне уже рассекли по факту нашу группировку на два плацдарма, потому что то, что осталось до реки Оскил дойти, они пытаются, понесут потери. Вчера, кажется, у них был штурм механизирован, они понесли потери, отступили, но продолжают эти накаты делать разными способами. Пытались прорваться к переправе через реку Оскил, потому что мосты там все сорваны, там просто стоят дамбы насыпные, трубы, дамбы. штурмовать, выбивать нас на западный берег", — отметил он в эфире телеканала " Эспрессо ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на оккупированных территориях назревает коллапс





