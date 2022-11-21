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Россияне расстреляли польский гуманитарный конвой (ФОТО)

Автомобили, перевозившие гуманитарную помощь из Польши, попали под российские обстрелы в Харьковской области.

сегодня, 19:30 comments2051
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Автор:

Slava Kot

Польское издание Gazeta Wyborcza организовало гуманитарную помощь для Украины. Машины были отмечены красным крестом, но это не остановило россиян, открывших огонь по автомобилям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

Россияне расстреляли польский гуманитарный конвой (ФОТО)

Россияне обстреляли польский автомобиль гуманитарной помощи. Фото: Gazeta Wyborcza

Польское информационное агентство организовало первый конвой в начале октября. Тогда Gazeta Wyborcza смогла доставить жителям Изюма и Купянска более пяти тонн продуктов, воды и других материалов.

В этот раз издание Gazeta Wyborcza организовало поездку 11 ноября в Украину, которая состояла из двух колонн журналистов и волонтеров. 14 ноября конвой подвергся обстрелам вблизи села Двуречная, Харьковской области. Информацию журналисты из соображений безопасности обнародовали только по возвращении в Польшу. Как отмечают журналисты, они по собственному опыту убедились в циничности российских военных.

"Мы на своем опыте узнали, что знак Красного Креста, которым были четко обозначены наши машины, не защищает от обстрелов. Напротив – по словам жителей Двухлетней, нас расстреляли именно потому, что мы приехали помогать", — пишет Войцех Чухновский.

Поляки также подробно рассказали о моменте, когда услышали, что попали под обстрел.

"Мы выходим из машин, готовимся раздавать свертки, но нам мешает треск и сильные толчки. Снаряды падают близко, слышны взрыв и запах пороха. Мы мчимся в подвал, который служит здесь укрытием", — сообщает журналист Gazeta Wyborcza.

Фото автомобиля на котором заметны последствия выстрелов можно просмотреть ниже:

Россияне расстреляли польский гуманитарный конвой (ФОТО) - фото 2
Россияне расстреляли польский гуманитарный конвой (ФОТО) - фото 3
Россияне расстреляли польский гуманитарный конвой (ФОТО) - фото 4
Россияне расстреляли польский гуманитарный конвой (ФОТО) - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша объявила, будет ли продолжать поддерживать санкции против России, ведь в стране экономический кризис.

Также "Комментарии" писали о действиях НАТО на ракетный удар по Польше. Германия передала полякам ПВО Patriot, которой до сих пор не поставляли в Украину.



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75398,29161133,rosjanie-ostrzelali-pod-kupianskiem-humanitarny-konwoj-wyborczej.html#S.bauer-K.C-B.1-L.1.zw
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