Россияне расстреляли четырех пленных: реакция омбудсмена

Российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных возле Пятихаток Запорожской области.

Оккупанты совершили очередное преступление. Фото из открытых источников

Оккупанты выстрелили пленным в спину, когда они вылезли из разрушенного дома, сообщает издание The Associated Press.

"Из всех казней, которые мы видели с конца 2023 года, это один из самых ярких случаев. Это не типичное боевое убийство. Это незаконное действие", — сказал Ролло Коллинз из Центра информационной устойчивости.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что действия военных РФ нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и нормы международного гуманитарного права.

Омбудсмен отправил письма Международной организации Красного Креста и ООН. Он подчеркнул, что такие расстрелы — это не единичные случаи, а поощряющаяся на самом высоком уровне системная политика России.

"Необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно расследовать их и привлечь преступников к ответственности", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.