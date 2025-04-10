Россияне расстреляли четырех пленных: реакция омбудсмена

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Марьян Ощановский
Российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных возле Пятихаток Запорожской области.
Оккупанты совершили очередное преступление. Фото из открытых источников
Оккупанты выстрелили пленным в спину, когда они вылезли из разрушенного дома, сообщает издание The Associated Press.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что действия военных РФ нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и нормы международного гуманитарного права.
Омбудсмен отправил письма Международной организации Красного Креста и ООН. Он подчеркнул, что такие расстрелы — это не единичные случаи, а поощряющаяся на самом высоком уровне системная политика России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.
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