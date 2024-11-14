Россияне расстреляли автомобиль с семьей: сын погиб на месте, мать и отец ранены

Ежедневно представители полиции и ГСЧС фиксируют преступные действия со стороны российских войск, которые продолжают наносить удары по Покровской громаде. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Иллюстративное фото

Вчера ориентировочно в 15:00 на трассе у с. Новотроицкое под атаку вражеского дрона попало авто, в котором находилась семья местных жителей. В результате попадания погиб мужчина, 1991 г.р., два человека ранены: женщина 1965 г.р. и мужчина 1961 г.р.

За прошедшие сутки враг неоднократно применил оружие против мирного населения громады.

В 04:30 произошел вражеский обстрел поселка Шевченко, в результате которого поврежден жилой дом. К счастью, без пострадавших и погибших.

Около 10:00 вражеский дрон попал в забор одного из покровских предприятий. Поврежден автомобиль, без пострадавших и погибших.

В 14:30 дроном был поврежден фасад, забор и крыша дома по ул. Киевская. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Продолжается перебрасывание техники с Запорожских направлений через Мариуполь в сторону Волновахи (далее – Кураховское направление). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Перевозится тяжелая техника, включая танки и грузовики из БК. Андрющенко отмечает, что россияне начали извлекать БК из оперативно-тактических составов в Мариупольском районе. Это впервые с 2022 года – не с территории России, а именно из предварительно подготовленных складов "в тылу" на оккупированных территориях.