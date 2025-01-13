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Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины: что происходит

Российские диверсанты пытаются заходить на территорию Украины с севера, рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

сегодня, 19:25
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Лиля Воробьева

Российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумской, Харьковской и Черниговской областей Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона "Единые новости".

Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины: что происходит

Российские диверсанты лезут в Украину (фото из открытых источников)

"Значительную активность вражеских диверсионных групп не отмечает, но враг не отказывается от диверсионной деятельности. И в направлении Сумской области, и в направлении Харьковщины и Черниговщины видим, что попытки мероприятия диверсионно-разведывательных групп остаются", — отметил Демченко.

Он подчеркнул, что главной задачей украинских военных является оперативное выявление таких групп и нанесение по ним ударов, чтобы предотвратить их проникновение и закрепление на украинской территории.

Кроме попыток прорыва, российские оккупанты активно обстреливают пограничные территории этих областей с применением разного вида вооружения. Как сообщил представитель ГНСУ, количество обстрелов может достигать нескольких сотен в сутки.

Напомним , что "Комментарии" писали о том, что власти Купянска сообщили Ситуация в Купянской громаде — крайне сложная, сообщил в эфире "Суспільне. Студия" начальник местной МВА Андрей Беседин. Ночью россияне нанесли более 10 ударов КАБами по территории ТГ.

"С каждым днем все больше увеличивается применение различного типа БпЛА, в том числе FPV-дронов, БпЛА "Молния". Враг постоянно бьет по центральным, логистическим путям, автомобилям, остановкам общественного транспорта, магазинам и тому подобное. Линия фронта от границы города — 2 км, поэтому враг достает всем. Враг все ближе к границам города. Это связано с количеством. К сожалению, он превышает и в живой силе, технике, вооружении, авиации. Наши СОУ уничтожают и живую силу, и технику. Ни одного сантиметра земли просто так враг не захватит, только сверхусилиями, сверхпотерями они могут это сделать", — отметил Беседин.

 



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