Похоже, что российские военные прилагают многолетние усилия, чтобы захватить "пояс крепостей" Украины в Донецкой области, что еще больше подчеркивает очевидную незаинтересованность россиянина Путина в длительном и крепком мире в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

стела Донецкая область, фото из открытых источников

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование также передислоцировало 10-й танковый полк и 68-й танковый полк в зону ответственности по направлениям Северск и Часов Яр. ISW в последнее время не наблюдал сообщений об усилении Россией направлений Северска или Часов Яра, но отчет Машовца свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, меняет приоритеты этих усилий.

В последнее время ISW наблюдает активизацию российской активности на лиманском и часовоярском направлениях и постоянную активность на северском направлении. Оккупанты могут намереваться использовать наступление в этих районах, чтобы нажать на Славянск и Краматорск с севера и востока, поскольку российские войска пытаются наступать на Константиновку с юга.

"Пояс крепостей" Украины – это 50-километровая линия из четырех крупных городов (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), которая составляет остов обороны Украины в Донецкой области, и Россия давно стремится захватить эти города.

Сейчас российские войска находятся на расстоянии от 25 до 30 километров от восточной окраины Славянска, примерно в 20 километрах от восточной окраины Краматорска и в девяти километрах от северо-восточной окраины Константиновки в ближайших точках на линии фронта в Донецкой области.

Оккупантам на лиманском и северском направлениях придется захватить Лиман и Северск (вероятно, сами усилия продлятся месяцы) и продвигаться через многочисленные поля и небольшие населенные пункты, прежде чем они смогут угрожать Славянске. Российские войска потратили большую часть последних 10 месяцев, медленно перебирая городские районы Часов Яра и Торецк, но еще полностью не захватили эти города.

"Возможно , российские войска намерены продвинуться юго-западнее Константиновки и попытаться отрезать поселение от остального крепостного пояса на западе, но такое наступление не разрушит весь крепостной пояс. Продвижение России к востоку и югу от Константиновки давит на пояс крепостей, но российские войска вряд ли полностью захватят пояс крепостей в 2025 или даже 2026 году" , – заявляют в ISW .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля.