Россияне пытаются заблокировать ВСУ: что известно

Российские захватчики продолжают захватывать новые территории на Кураховском направлении, рассказал военный с позывным "Мучной".

РФ наступают в Курахово. Фото из открытых источников

"После захвата Константинопольского враг пытается выйти к Янтарному. Сейчас в ту сторону работает артиллерия противника. Также россияне штурмуют с севера Дачное, пытаясь перекрыть пути ухода украинского гарнизона из Курахово", – сообщил "Мучной".

По его данным, россияне приближаются к Кураховской ТЭС.

"В жилом секторе еще остаются наши группы. Россияне обходит их, как это было в Новогродовке и постепенно подтягивают фланги, чтобы выйти на станцию", — отметил он.

Военный добавил, что "тактическое положение у нас здесь уязвимое, поэтому придется отходить".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, несмотря на понятную и заслуженную критику Будапештского меморандума, вполне возможным мог стать формат переговоров с участием подписчиков меморандума об отказе Украины от ядерного вооружения, считает политолог Игорь Чаленко. По словам политолога, если Украина будет настаивать на присоединении к переговорам Италии, Турции или еще кого-то, в итоге будет очередной Глобальный саммит мира с участием РФ, который не завершится конкретными договоренностями. Именно поэтому он уверен, что в переговорный процесс должно быть включено небольшое количество государств.