Россияне пытаются взять в "кольцо" два важных города на Донбассе: военный говорит о сложной ситуации

В Донецкой области близ Покровска и Мирнограда российские войска продолжают наступление с флангов, пытаясь взять города в оперативное окружение.

Ситуация на Покровском направлении (фото из открытых источников)

Об этом "Общественному" рассказал главный сержант взвода беспилотных авиакомплексов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Кирилл с позывным "Шеф".

По словам военного, ситуация в регионе остается очень напряженной, ведь противник стремится изолировать Покровскую и Мирноградскую агломерации. Речь идет о попытке перерезать логистические пути и усложнить функционирование украинских подразделений, обороняющих это направление.

"Пытаемся удерживать позиции, чтобы противник не смог прорваться. Их задача – замкнуть в кольцо, перерезать логистику и создать препятствия для нашей бригады и других, держащих оборону", – объяснил Кирилл.

Военный добавил, что враг имеет незначительные, но заметные продвижения. Российские войска используют в основном пехотные группы и дроны, тогда как бронетехнику, вероятно, сохраняют для более масштабного наступления.

"В основном действуют дроны и штурмовые группы пехоты", — резюмировал он.

