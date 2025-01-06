Ночью российские агрессоры атаковали важную переправу на реке Оскил в Харьковской области, пытаясь нарушить логистические пути для эвакуации и доставки гуманитарной помощи. Синегуб в эфире телемарафона.

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Как сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, попытка россиян уничтожить переправу значительно усложнила важные гуманитарные процессы и эвакуационные мероприятия.

"Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Осколу, — ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационных мер. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику ежедневно", — рассказал глава ОВА.

В то же время Андрей Канашевич, глава Купянской районной военной администрации, сообщил, что в настоящее время в зоне риска остаются около 1660 жителей, проживающих на левом берегу Оскола. Теперь они сталкиваются не только с военными угрозами, но и с проблемами, связанными с эвакуацией. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от города Харьков вблизи Старицы и Волчанска 4 и 5 января.

Кроме того, портал "Комментарии" писал, любители "измены" на фоне нового наступления Сил обороны на Курском направлении начали говорить о том, что лучше бы эти силы направили в Харьковскую область, чтобы выбить оттуда россиян, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.