Россияне пытаются прорваться в новую область: их подталкивает дедлайн Кремля

Российские войска пытаются прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая. В частности, боевые действия с высокой интенсивностью продолжаются в Новопавловском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов во время эфира "Общественное. Студия".

Наступление россиян на Днепропетровщину (фото из открытых источников)

"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до него в указанные даты (до 9 мая — ред.). Я бы сказал, даже если бы и дошли, я не очень понимаю, зачем", — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что с военной точки зрения подобные действия не имеют никакого стратегического значения. С политической точки зрения, по словам спикера, заявления о захвате нескольких сел и выходе на административную границу выглядят не как значительное достижение, а скорее как минимальный результат за 11 лет войны, тем более что эти позиции изначально были в непосредственной близости.

Трегубов подчеркнул, что для российской стороны такие действия не являются достижением, которым можно гордиться.

Он также добавил, что российским силам не удастся обойти Покровск способом, который позволил бы им продвинуться в Днепропетровскую область. По словам военного, армия РФ уже предпринимала подобную попытку несколько месяцев назад в направлении населенного пункта Котлине, однако потерпела поражение и была вынуждена отступить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне готовят новую наступательную операцию и масштабное форсирование Днепра. Враг пытается взорвать десант на острова, контролирующие Силы обороны Украины, на юге. Об этом сообщил офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ Юрий Ткачук в эфире "Ранок.LIVE".

Цель РФ – контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. Из Кинбурнской косы, где фиксируется вражеская техника, оккупанты совершают обстрелы минометами, дронами, РСЗО. Чем больше островов им удастся захватить, тем больше огневых позиций они будут ближе к нашим тылям.