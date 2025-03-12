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Россияне пытаются прорвать границу в одной из областей: что известно

Враг действует маленькими штурмовыми группами, пытающимися зайти и закрепиться на украинской территории.

12 марта 2025, 22:45
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают попытки прорыва границы на Сумщине, совершая десятки штурмов позиций украинских военных. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Россияне пытаются прорвать границу в одной из областей: что известно

РФ пытается прорвать границу на Сумщине (фото из открытых источников)

В эфире всеукраинского телемарафона UA Вместе он отметил, что такие действия враг совершает в рамках своего наступления в Курской области.

"Оккупанты стремятся окружить наши силы, которые находятся в Курской области, или же отрезать их логистические пути. Сейчас фиксируются попытки перехода границы небольшими штурмовыми группами по два-три военных, иногда по пять. Их задача — максимально проникнуть вглубь нашей территории, закрепиться и расширить зону".

В то же время, он подчеркнул, что россиянам не удается реализовать свои планы. За последние сутки бойцы Сил обороны ликвидировали 20 окупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский отчитался о ситуации в Курщине. В пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже испытал и продолжает испытывать на Кур".

По словам Главнокомандующего ВСУ, за период Курской операции, продолжающейся с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. рублей. лиц, из которых безвозвратные – более 22,2 тыс. Более 900 окупантов попали в плен. Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне совершают беспрецедентные атаки на собственные населенные пункты, из-за авиаударов город Суджа почти полностью разрушен.



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Источник: https://www.youtube.com/live/j5TqaWCCdUg
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