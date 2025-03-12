Россияне пытаются прорвать границу в одной из областей: что известно

Российские войска продолжают попытки прорыва границы на Сумщине, совершая десятки штурмов позиций украинских военных. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

РФ пытается прорвать границу на Сумщине (фото из открытых источников)

В эфире всеукраинского телемарафона UA Вместе он отметил, что такие действия враг совершает в рамках своего наступления в Курской области.

"Оккупанты стремятся окружить наши силы, которые находятся в Курской области, или же отрезать их логистические пути. Сейчас фиксируются попытки перехода границы небольшими штурмовыми группами по два-три военных, иногда по пять. Их задача — максимально проникнуть вглубь нашей территории, закрепиться и расширить зону".

В то же время, он подчеркнул, что россиянам не удается реализовать свои планы. За последние сутки бойцы Сил обороны ликвидировали 20 окупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский отчитался о ситуации в Курщине. В пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже испытал и продолжает испытывать на Кур".

По словам Главнокомандующего ВСУ, за период Курской операции, продолжающейся с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. рублей. лиц, из которых безвозвратные – более 22,2 тыс. Более 900 окупантов попали в плен. Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне совершают беспрецедентные атаки на собственные населенные пункты, из-за авиаударов город Суджа почти полностью разрушен.

