Россияне пытаются прорвать границу еще в одной области: в ГПСУ рассказали подробности

Российские войска пытаются прорваться на территорию Сумщины с целью перерезать логистические маршруты Вооруженных сил Украины в Курскую область РФ.

Наступление РФ в Сумской области (фото из открытых источников)

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, противник действует небольшими группами вдоль границы, пытаясь закрепиться на украинской территории. Именно в этом направлении Силы обороны Украины проводят операцию в пределах Курской области.

"Цель врага, скорее всего, перерезать логистические пути для того, чтобы сделать невозможным поставки необходимых средств нашим воинам по ту сторону границы в пределах Курщины", — пояснил Демченко, передает Укринформ.

В то же время, по его словам, российским войскам не удается реализовать свои планы в Сумской области. Украинские защитники, в частности, подразделения ВСУ и Госпогранслужбы, делают все возможное, чтобы не допустить прорыва врага, а также его закрепления для расширения зоны активных боевых действий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в купанты заявляют о захвате населенных пунктов в Сумской области . Российские войска 4 марта продолжили наступательные операции в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Между тем, военные блоггеры заявляли о том, что российские войска захватили Журавку и Новенькое на Сумщине. Другой российский военныйкор заявил, что российские заявления о захвате Журавки ложны.

Отмечается, что русские войска вели наступательные действия под Журавкой. Сообщается, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Журавки. Что касается боев за Курскую область, то русские военные коры утверждали, что оккупанты захватили Никольский и Новую Сорочину (оба к северо-западу от Суджи) и продвинулись вблизи Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

