Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-запада Часового Яра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

Оккупанты пытаются продвинуться к Константиновке

Так, 23 и 24 июня русские войска атаковали вблизи самого Часового Яра; северо-восточнее Часового Яра в направлении Бондарного; к северу от Часового Яра вблизи Новомаркового и в направлении Приволья; юго-восточнее Часового Яра в направлении Николаевки; и к югу от Часового Яра вблизи Ступочек и в направлении Белой Горы.

Кроме того, отмечается, что украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в западной Яблоновке (западнее Торецкой).

Министерство обороны России заявило, что подразделения 4-й мотострелковой бригады Российских Вооруженных Сил захватили Дилеевку (к северу от Торецка). Связанный с Кремлем российский военкор утверждал, что украинские войска могут удерживать позиции на северной окраине Дилеевки. Другой российский военкор утверждал, что российские войска пытаются войти в Александро-Калиново (к западу от Торецка), и что утверждения о том, что российские войска уже захватили населенный пункт, преувеличены.

Офицер украинской бригады, действующий на Торецком направлении, сообщил, что российские войска используют значительное количество беспилотников для нарушения украинских наземных линий связи и для ударов по Константиновке (к северо-западу от Торецка). Офицер сообщил, что российские войска используют беспилотники FPV и с оптоволоконными кабелями в тактике засады, используют беспилотники Mavic для ударов по украинской пехоте и используют другие беспилотники FPV для нацеливания на украинскую военную технику.

Офицер добавил, что российские войска также используют беспилотники "Молния" для ударов в Константиновском направлении, поскольку эти беспилотники дешевы и имеют приличную полезную нагрузку. Украинский эксперт по радиоэлектронной и радиоэлектронной войне Сергей "Флэш" Бескрестнов ранее сообщал, что беспилотник "Молния" может нести несколько беспилотников FPV, но не является полноценным материнским кораблем для беспилотников. Российский военкомат утверждал, что русские войска медленно продвигаются в Яблоновке, дом за домом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продвигаются на границе Украины и России.