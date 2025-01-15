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Россияне пытались прорваться через границу Украины: в DeepState рассказали, что там происходит

Враг накопил ресурсы вдоль границы, поэтому существует риск повторных атак, отметили аналитики DeepState.

сегодня, 23:07
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Лиля Воробьева

Российские войска предприняли попытку прорыва через государственную границу в Сумской области, но их штурмовые действия были успешно отражены украинскими защитниками. Об этом сообщил аналитический проект DeepState .

Россияне пытались прорваться через границу Украины: в DeepState рассказали, что там происходит

Бои в Сумской области (фото из открытых источников)

Атака произошла со стороны Курской области РФ в направлении села Журавка Сумской области. Вражеское наступление остановили подразделения 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Противник накопился вдоль границы в районе Журавки и пытался совершить штурмовые действия на населенный пункт, но подразделения Сил Обороны сделали эти попытки безуспешными", — отметили аналитики.

Точное время инцидента не разглашается. В то же время, по данным DeepState , общая активность российских войск в Курщине в последние дни несколько снизилась по сравнению с предыдущими неделями. Однако эксперты отмечают, что оккупанты имеют ресурсы для повторных атак в этом направлении.

Кроме того, бои продолжаются в районах Лебедевка-Свердликово, а также контроль над селом Николаево-Дарьино. Украинские военные продолжают эффективно сдерживать враждебные наступления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что прорыл границы россиянами в важной пограничной области . Информация, которая распространяется в сети о якобы прорыве российскими военными государственной границы в Сумской области, недостоверна.

Прессслужба Сумской областной военной администрации (ОВА) официально заявила: "Сумщина: прорыв врагом государственной границы не произошло". Силы безопасности и обороны Украины подтвердили, что слухи о прорыве границы у населенных пунктов Журавка и Проходы не соответствуют действительности. Несмотря на сложную ситуацию на границе, она остается стабильной, а украинские военные надежно держат рубежи и готовы к отпору врагу. За последний месяц зафиксировано несколько попыток вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Сумской области. Однако все эти ДРГ были уничтожены украинскими военными.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21090
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