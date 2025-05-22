Пока Генштаб создаёт видимость работы над ошибками, враг продолжает расширять клин между Покровском и Часовым Яром, — говорит бывший военный Николай Мельник.

Война в Украине

По его словам, россияне формируют плацдарм для атаки на Константиновку и параллельно продвигаются по трассе на восток. Таким образом они хотят вынудить нас отойти из района Торецка.

"Не стоит сыпать голову пеплом — ничего трагического не происходит. Но нужно озвучить одну важную проблему, которая существует в Силах обороны — это незащищённость коммуникаций", — отмечает Мельник.

По его словам, кроме тотального превосходства врага в вооружении, особенно тревожной является ситуация с защитой наших логистических путей. В своё время на Купянском направлении была ужасная статистика — две трети пехоты выбывали ещё на этапах подвоза и подхода к передовой.

Наряду с полной доминацией врага в использовании дронов, добавляет он, мы не применяем эффективных способов защиты — сеток. По его словам, россияне натянули защитные сетки над целыми автомагистралями, чтобы обезопасить себя от наших FPV-дронов.

"А что делаем мы? То же самое, но в куда меньших масштабах. Почему? Во-первых — прое@али, во-вторых, сетки в большинстве случаев остаются заботой волонтёров и благотворительных фондов", — подчеркнул экс-военный.

Он добавляет, что такие сетки фактически может плести каждый. От государства нужна только инициатива и обеспечение материалами — свободные руки найдутся.

"Наша проблема — в неспособности рационально использовать тот ограниченный ресурс, который у нас есть", — резюмировал Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какое решение Украины по войне полностью устроит РФ. Впрочем, правда в том, что именно такое решение неприемлемо для украинцев.



