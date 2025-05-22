Россияне прямо сейчас создают новый плацдарм для атаки: какой город под угрозой

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Ткачик Олеся
Пока Генштаб создаёт видимость работы над ошибками, враг продолжает расширять клин между Покровском и Часовым Яром, — говорит бывший военный Николай Мельник.
Война в Украине
По его словам, россияне формируют плацдарм для атаки на Константиновку и параллельно продвигаются по трассе на восток. Таким образом они хотят вынудить нас отойти из района Торецка.
По его словам, кроме тотального превосходства врага в вооружении, особенно тревожной является ситуация с защитой наших логистических путей. В своё время на Купянском направлении была ужасная статистика — две трети пехоты выбывали ещё на этапах подвоза и подхода к передовой.
Наряду с полной доминацией врага в использовании дронов, добавляет он, мы не применяем эффективных способов защиты — сеток. По его словам, россияне натянули защитные сетки над целыми автомагистралями, чтобы обезопасить себя от наших FPV-дронов.
Он добавляет, что такие сетки фактически может плести каждый. От государства нужна только инициатива и обеспечение материалами — свободные руки найдутся.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какое решение Украины по войне полностью устроит РФ. Впрочем, правда в том, что именно такое решение неприемлемо для украинцев.
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