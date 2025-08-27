logo

Россияне провалили ключевую задачу Путина: назван очередной "успех" орккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне провалили ключевую задачу Путина: назван очередной "успех" орккупантов

Во время нынешнего наступления россиянам не удалось добиться значимых результатов.

27 августа 2025, 10:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Так называемые достижения российских войск вблизи Купянска и в районе Серебрянского лесничества не могут считаться победой РФ в рамках ее летней наступательной операции. Об этом в эфире телемарафона заявил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Россияне провалили ключевую задачу Путина: назван очередной "успех" орккупантов

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, даже самая громкая для россиян "продолжавшаяся несколько лет битва за Серебрянское лесничество" не принесла им реальных достижений. Украинские силы полностью выполнили свою задачу – сдержали продвижение противника. Такие локальные эпизоды как бои за Купянск или лесничество не являются аргументом, чтобы заявлять об успехах РФ.

"Мир даже не знает о существовании этих мест, поэтому говорить о какой-то победе — это иллюзия", — утверждает эксперт.

По мнению Жмайла, настоящий прогресс со стороны России можно было бы фиксировать, если бы боевые действия уже шли в окрестностях Константиновки Донецкой области или как минимум вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Кроме того, в случае реального наступления, ситуация вокруг Временного Яра должна измениться в пользу оккупантов.

Однако, как отмечает специалист, на севере Временного Яра контролируется расположенной на высотах украинской артиллерией — это природное преимущество, которое блокирует любые попытки россиян продвинуться вперед.

"Враг не смог приблизить основные силы даже к Лиману, хотя это одна из ключевых высот региона", — подчеркнул Жмайло.

Что касается ситуации на Сумщине, эксперт считает, что любые упоминания об "успехах" РФ там абсолютно надуманы и не достойны серьезного внимания.

Как уже писали "Комментарии", план привлечения европейских миротворцев в Украину в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой сталкивается с серьезным препятствием — неприятием со стороны значительной части европейского населения.



