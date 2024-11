Россияне прорвались в Купянск: что на данный момент известно

Российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик Deep State.

РФ продвинулась в Купянск. Фото из открытых источников

По информации Deep State, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, который рассредоточился по домам в районе Сватовской улицы.

По данным паблика, часть вражеского десанта и техники украинским воинам удалось уничтожить.

Deep State отмечает, что прорыв российских войск в Купянск стал возможен, поскольку в последние месяцы линия столкновения "стала загадкой для всех подразделений".

"Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу. Осуществлялись ротации двух сторон. Война в лесу выглядела странно", – пишет Deep State.

