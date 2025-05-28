Россияне прорвали украинские оборонные позиции: двигаются в трех направлениях

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Slava Kot
Руководитель польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что россияне прорвали оборону Украины вдоль дороги, соединяющей Покровск и Константиновку. По его словам, российские войска продвигают в трех основных направлениях.
Россияне прорвали оборону Украины. Фото из открытых источников
Конрад Музыка проанализировал изменения на украинском фронте и утверждает о прорыве украинской обороны на востоке страны.
Военный аналитик назвал три основных направления движения россиян, по которым они продвигаются в Константиновку:
Россияне продвигаются в сторону Константиновки
Музыка считает, что быстрые темпы восточного наступления россиян создают риск обойти украинские оборонные линии и лишить времени Силы Обороны на строительство новых укреплений.
По данным DeepState, площадь захваченной Россией территории увеличилась на 187 кв. км за прошлую неделю. Это впервые с начала года Россия захватила в Украине более 100 кв. км в неделю.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Константиновка стала главной целью России на фронте на этом этапе войны.
Также "Комментарии" писали, что военный обозреватель рассказал, что ожидать украинцам летом и почему нужно готовиться к худшему сценарию.
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