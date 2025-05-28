Россияне прорвали украинские оборонные позиции: двигаются в трех направлениях

Руководитель польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что россияне прорвали оборону Украины вдоль дороги, соединяющей Покровск и Константиновку. По его словам, российские войска продвигают в трех основных направлениях.

Россияне прорвали оборону Украины. Фото из открытых источников

Конрад Музыка проанализировал изменения на украинском фронте и утверждает о прорыве украинской обороны на востоке страны.

"В течение прошлой недели российские подразделения 57-го и 33-го мотострелковых полков прорвали украинские оборонные позиции вдоль дороги TO504, соединяющей Покровск и Константиновку. Хотя эта линия давно перестала служить надежной точкой доступа к гражданскому фронту (GLOC), темпы и векторы продвижения российских войск к северу остаются тревожными", — пишет Музыка.

Военный аналитик назвал три основных направления движения россиян, по которым они продвигаются в Константиновку:

— восточное направление: от Часового Яра, где в течение месяцев наблюдается ограниченный прогресс;

— южное направление: через Торецк, за которое ведутся боевые действия украинских войск;

— восточный фланг: набравший оперативный импульс и теперь угрожающий тыловым районам Украины, усложняя обеспечение и размещение сил.

Россияне продвигаются в сторону Константиновки

Музыка считает, что быстрые темпы восточного наступления россиян создают риск обойти украинские оборонные линии и лишить времени Силы Обороны на строительство новых укреплений.

"Если российские войска совершат прорыв вблизи Русиного Яра, это станет критическим тактическим моментом, что значительно ухудшит глубину обороны Украины", — отметил Музыка.

По данным DeepState, площадь захваченной Россией территории увеличилась на 187 кв. км за прошлую неделю. Это впервые с начала года Россия захватила в Украине более 100 кв. км в неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Константиновка стала главной целью России на фронте на этом этапе войны.

Также "Комментарии" писали, что военный обозреватель рассказал, что ожидать украинцам летом и почему нужно готовиться к худшему сценарию.