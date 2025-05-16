Россияне прорвали оборону ВСУ на одном из направлений: детали

Враг сумел совершить тактический прорыв на Торецком и Покровском направлениях, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Война в Украине

По его словам, за последние две недели врагу удалось прорвать оборону Вооруженных Сил Украины на направлениях Воздвиженка – Малиновка и Барановка – Новооленовка и вклиниться в систему обороны Вооруженных Сил Украины на глубину до 5-5,4 км и до 9,5-9,7 км по фронту.

Машовец сообщил, что россияне последовательно оккупировали ряд населенных пунктов на этом направлении и вышли на рубеж Новооленовка – Александрополь, а также рубеж Малиновка – Новая Полтавка, фактически взяв под полный контроль участок дороги Покровск – Бахмут на отрезке Малиновка – Новооленовка.

На данный момент оккупанты пытаются нарастить свои усилия на этом направлении. Они, по информации эксперта, активно ведут атаки вдоль трассы Покровск-Бахмут в направлении Новооленовка-Степановка, а также Александрополь-Яблоновка.

Кроме того, часть россиян интенсивно атакует в направлениях Малиновка – Новоэкономическое и Новая Полтавка – Полтавка, пытаясь расширить свое тактическое вклинение в направлении Мирнограда.

"Нельзя сказать, что у противника, в районе его вклинения, все безоблачно, но его тактический успех очевиден. Благодаря значительной численности пехоты, а также возможности, благодаря этому, постоянно пополнять передовые части и терпящие значительные потери подразделения личным составом, противнику пока удается поддерживать очень высокий уровень интенсивности своих атакующих/штурмовых действий", — подчеркнул Машовец.

Впрочем, он отметил, что на левом фланге этого вклинения ВСУ продолжают удерживать Елизаветовку и прилегающие к населенному пункту участки местности, что не может не влиять на действия противника.

По его словам, если противнику в дальнейшем не удастся надежно закрепиться в Малиновке и Новой Полтавке, то содержание Вооруженными Силами Украины Елизаветовки явно сохранит украинским войскам возможность проводить эффективные контратакирующие действия на фланге противника, прорвавшегося на трассу Покровск – Бахмут.

Как говорит Машовец, именно в атаках в районе Малиновки российское командование видит способ "нейтрализовать" эту фланговую угрозу для своего прорыва со стороны Елизаветы.

"Я думаю, что расчет здесь прост — если российским подразделениям удастся продвинуться ЗА Малиновку, в сторону Новоэкономического, то очевидно, что ВСУ будут вынуждены отступить из Елизаветовки в Миролюбовку под угрозой своего окружения. И таким образом эта "угроза" для противника будет устранена", — отозвался эксперт.

Именно поэтому сейчас в районе Малиновки и Новой Полтавки идут упорные и ожесточенные бои. Это по сути вопрос тактической устойчивости всего российского прорыва на дорогу Покровск — Бахмут, в районе между Покровском и Константиновкой, добавил Машовец.

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