Россияне проломили оборону ВСУ в двух местах: военные советуют немедленно взрывать дамбы

На Кураховском направлении россияне наступают двумя группировками войск общей численностью до 63 000 тысяч человек и до 500 танков, отметил военный, аналитик проекта Левиафан Николай Мельник.

Курахово

"Несмотря на все героическое сопротивление украинского солдата, но противник таки проломил нашу оборону с юга и Запада Кураховского укрепрайона", — отметил Мельник.

По его словам, замысел российских оккупантов прост, чтобы не штурмовать Кураховский укрепрайон в лоб, обе группы войск будут пытаться прорваться на рубеж Андреевка-Константинополь, чтобы окружить силы украинцев. В то же время, говорит военный, северная группировка войск противника однозначно попытается войти в Курахово с наскока из-за дамбы в районе населенных пунктов Берестки и Старые Терны и их надо уже взрывать, иначе получим вторую Карловку, когда противник элементарно пешком зашел в населенный пункт по не уничтоженный мост.

"Отдельно остается вопросом изменят ли наши отцы-командиры тактику обороны мощных инженерно-фортикационных линий. Ведь раньше мы умудрялись потерять свою пехоту в битвах на подходах в посадках, и в укрепленные линии элементарно некого было сажать. И я очень надеюсь, что Силы обороны не повторят эти ошибки в боях за Курахово", — подчеркнул Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские войска уже почти вплотную приблизились к Днепропетровской области — всего 20 километров отделяют их от границ региона. По словам Сергея Стерненко, враг активно продвигается в сторону трассы на Курахово. Если россиянам удастся сохранить темпы, украинским войскам придется пересмотреть стратегию во избежание оцепления, а это означает возможное отступление.



