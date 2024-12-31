Россияне продвинулись под Покровском: важные детали

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Марьян Ощановский
Российские захватчики продолжают продвигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников
Офицер сообщил, что бойцам ВСУ удалось полностью уничтожить вражескую технику и частично уничтожить личный состав противника, участвовавших в наступательных действиях.
По информации военнослужащего, личный состав противника несет большие потери, однако не отказывается от дальнейших атак.
Офицер ВСУ также сообщил, что в населенном пункте Нововасиловка российские оккупанты закрепились на первой улице в восточной окраине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.
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