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Россияне продвинулись под Покровском: важные детали

Враг продвинулся на Покровском направлении

31 декабря 2024, 21:27
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают продвигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне продвинулись под Покровском: важные детали

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", – рассказал военный "Алекс".

Офицер сообщил, что бойцам ВСУ удалось полностью уничтожить вражескую технику и частично уничтожить личный состав противника, участвовавших в наступательных действиях.

По информации военнослужащего, личный состав противника несет большие потери, однако не отказывается от дальнейших атак.

"Лишь один батальон ВСУ "минусирует" по меньшей мере 50-60 россиян. При этом враг продолжает наступление", – рассказал он.

Офицер ВСУ также сообщил, что в населенном пункте Нововасиловка российские оккупанты закрепились на первой улице в восточной окраине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4593
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