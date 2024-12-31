Российские захватчики продолжают продвигаться и преуспели на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосиловка-Новоелизаветовка-Новооленовка. Противник использует для атак мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", – рассказал военный "Алекс".

Офицер сообщил, что бойцам ВСУ удалось полностью уничтожить вражескую технику и частично уничтожить личный состав противника, участвовавших в наступательных действиях.

По информации военнослужащего, личный состав противника несет большие потери, однако не отказывается от дальнейших атак.

"Лишь один батальон ВСУ "минусирует" по меньшей мере 50-60 россиян. При этом враг продолжает наступление", – рассказал он.

Офицер ВСУ также сообщил, что в населенном пункте Нововасиловка российские оккупанты закрепились на первой улице в восточной окраине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.

