Россияне продвинулись на Запорожье из-за проблем во вновь созданной бригаде

Российские захватчики продвинулись в районе Запорожья, отмечают аналитики мониторингового проекта DeepState. Там отмечают, что враг почти захватил населенный пункт Серебряное и понемногу поглощает и соседнее село Запорожья на Донетчине.

Оккупанты

"Успехи кацапов начались с занятия Ясенова, в котором они увидели пробел в обороне и возможность нажать. Это было начало демонстрации проблем в одной из вновь созданной 150-ой бригады, которая до сих пор не может собрать свои усилия, чтобы привести в порядок свою внутреннюю структуру", — говорится в сообщении мониторингового проекта.

Ожидалось, что россияне, когда захватили Ясеново-Новоандреевку-Серебряное, начнут движение южнее, чтобы зайти в тыл группировке сил, которые расположены по отрезку Славянка-Первомайская, но этого не произошло. Противник развивает свой успех по дирекции в направлении села Орехово.

"Занятие данных населенных пунктов откроет оперативное пространство для дальнейшего продвижения и в целом контроль над немалым участком на местности, забрав кусок территории с селами, где можно закрепиться", — говорится в сообщении мониторингового проекта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после фиаско "блицкрига" 2022 года россияне сделали работу над ошибками, накопили силы, и навязал Украине классическую позиционную войну, в которой тот, кто имеет больше ресурсов, преимущество в артиллерии, в авиации (КАБы), и не жалеет людей.

По его убеждению, такой тактике можно противопоставить только мощные бетонные фортификации, эшелонированную оборону, сплошное минирование, активное использование дронов. Вообще, говорит военный, речь идет о классике Первой и Второй мировых войн с добавлением разнообразного легкого противотанкового вооружения, высокоточных боеприпасов, современных средств связи, видеостриминга и дронов.



