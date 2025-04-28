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Россияне продвинулись на Белгородщине: что известно

Враг имел подвижение в Белгородской области

28 апреля 2025, 21:50
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Марьян Ощановский

Сегодня, 28 мая, российские захватчики пользовались успехом на территории Белгородской области, вытеснив ВСУ с позиций в районе населенного пункта Демидовка, сообщает информационный OSINT-проект Deep State.

Россияне продвинулись на Белгородщине: что известно

РФ наступает на востоке. Фото из открытых источников

"Враг продвинулся у Демидовки", — говорится в сообщении Deep State.

Отмечается, что населенный пункт Демидовка находится в "серой зоне" в Белгородской области РФ.

Как известно, 22 апреля Силы обороны Украины сообщили о тактических успехах в Белгородской области. А 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов за положительные результаты в Покровском направлении и подтвердил, что ВСУ продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие дни могут состояться важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. "В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию", — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министерство иностранных дел озвучило "красные линии" Украины на мирных переговорах. "Украина не признает свои территории российскими. Украина не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров. Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в альянсы и союзы", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21740
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