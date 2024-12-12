Россияне продвигаются в Днепропетровщину и сильно бьют на самом горячем направлении

На Покровском направлении отмечаются сильные вражеские удары артиллерии, КАБов и дронов в районе Песчаного. Сейчас враг перебросил сюда крепкие батальоны, чтобы дальше продавить оборону в направлении Песчаного и Чунишина. Об этом сообщает военный ВСУ с позывным "Мучной".

Покровск. Фото из открытых источников

"Если они здесь преуспеют, то 2 линии обороны южнее Покровска могут развалиться. Однако это будет сделать очень трудно, поэтому нашим бойцам нужно уверенно держаться и нет права на ошибку! Также враг продолжает развивать наступление к западу от Селидово в направлении Днепропетровской области. Сейчас враг проводит атаки в сторону Нововасильевки и Новоеленовки как с севера так и с востока, сегодня здесь будет происходить накопление для штурмовых действий! Чуть южнее п**ары пытаются выйти к н.п Украинка и Ясенево. Таким образом, р*сня задействует более или менее подготовленные группы и осуществляет тактику малых атак", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты массово перебрасывают военную технику из Крыма еще на одно направление. В колонне подмечено множество бронетехники, танки БМП и БТР. Агенты "АТЕШ" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, двигавшейся по трассе на север Крыма.

Вероятно, колонна следует в сторону временно оккупированной Запорожской области, где оккупанты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.

"Вся собранная информация уже передана по назначению. Мы знаем, где и как остановить эту технику, чтобы она не достигла материковой части Украины!" – отметили в "АТЭШ".