Россияне продвигаются на Сумщине: сколько уже удалось захватить

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Недилько Ксения
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Кондратовки (к северу от города Сумы), к югу Алексеевки (восточнее Кондратовки), к востоку от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы) Яблоновки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).
Иллюстративное фото
Российские войска проводили наступательные операции к северу от города Сумы в направлении Малой Корчаковки, Хотина и Варачин, а также к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки и Яблуневки, а также в направлении Садков. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали к югу от Кондратовки и вблизи Юнаковки.
В DeepState ранее сообщалось, что в этом районе оккупантам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны.
Также аналитики проекта сообщили, что оккупанты захватили Локню и продвинулись в Яблоновке.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Сумской области сейчас тяжелые бои, а Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы наносить россиянам максимальные потери. Тем временем в России горит завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
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