Россияне продвигаются на Сумщине: сколько уже удалось захватить

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 и 7 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Кондратовки (к северу от города Сумы), к югу Алексеевки (восточнее Кондратовки), к востоку от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы) Яблоновки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

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"Российские военкоры утверждали, что подразделения российских воздушно-десантных сил (ВДС) вошли в Садки (юго-восточнее Локни), а подразделения российской морской пехоты — в Хотин (южнее Кондратовки). Российские военкоры утверждали, что русские войска продвигались к югу от Яблоновки, к юго-востоку от Локни и к юго-востоку от Юнаковки", – говорится в отчете ISW .

Российские войска проводили наступательные операции к северу от города Сумы в направлении Малой Корчаковки, Хотина и Варачин, а также к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки и Яблуневки, а также в направлении Садков. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали к югу от Кондратовки и вблизи Юнаковки.

В DeepState ранее сообщалось, что в этом районе оккупантам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны.

Также аналитики проекта сообщили, что оккупанты захватили Локню и продвинулись в Яблоновке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Сумской области сейчас тяжелые бои, а Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы наносить россиянам максимальные потери. Тем временем в России горит завод "Азот" в Тульской области. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.