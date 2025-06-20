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Россияне продвигаются на Харьковщине: где врагу удалось закрепиться

Враг продвинулся на Купянском направлении

сегодня, 08:11
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Недилько Ксения

19 июня российские войска продолжили наступательные операции на харьковском направлении, но не продвинулись вперед. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Россияне продвигаются на Харьковщине: где врагу удалось закрепиться

Россияне продвигаются в Харьковской области

Отмечается, что 18 и 19 июня российские войска атаковали севернее Харькова в направлении Липцев и северо-восточнее Харькова вблизи Зеленого и Волчанска.

Начальник отдела планирования украинской бригады, действующей на харьковском направлении, сообщил, что российские войска продолжают атаковать небольшими пехотными группами и на мотоциклах и не размещают тяжелую технику.

Тем не менее, аналитики отмечают, что оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 июня, свидетельствуют о продвижении российских войск в юго-западной Кондрашовке (к северу от Купянска).

18 и 19 июня российские войска совершили наземные атаки к северу от Купянска близ Довгенького, к северо-востоку от Купянска близ Каменки и к юго-востоку от Купянска близ Степной Новоселовки.

19 июня русские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Боровском направлении, но не продвигались вперед.

Российские войска наступали северо-восточнее Боровой у Загрызового, Зеленого Гая и Новой Кругляковки; восточнее Боровой возле Надежды; и юго-восточнее Боровой возле Ольговки и Грековки 18 и 19 июня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты наступают на Сумщине.                                                                                               



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