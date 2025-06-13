Российские войска недавно продвинулись через западную границу Донецко-Днепропетровской области северо-западнее Курахово в рамках многосторонних усилий по продвижению в Днепропетровскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

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Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались вдоль автомагистрали Т-0428 Курахово-Новопавловка и пересекли границу Донецко-Днепропетровской области северо-западнее Новоукраинки (к северо-западу от Курахового).

"Это продвижение указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Новоукраинку, Зеленый Кут, Алексеевку и Богатырь (вдоль всей автомагистрали Т-0428 к западу и северо-западу от Курахово)", – говорится в отчете ISW .

Российские военкоры приписывают пехотным подразделениям российской армии продвижение через административную границу Донецко-Днепропетровской области вблизи Новоукраинки и утверждают, что подразделения бригады воюют также вблизи Зеленого Кута и Алексеевки. Военкоры утверждали, что российские войска также продвинулись дальше к югу от Новоукраинки, хотя ISW не наблюдал геолокационных записей, подтверждающих это утверждение.

"Российские войска, вероятно, пытаются продвинуться к границе Донецко-Днепропетровской области по меньшей мере по двум направлениям: с востока вдоль линии Новониколаевка-Новоукраинка и с юга по направлению Великой Новоселки. Министерство обороны России 11 июня заявило, что неопределенные элементы Восточной группировки войск достигли границы Донецко-Днепропетровской области в неустановленном районе, вероятно, в направлении Великой Новоселки", – отмечают в ISW .

Аналитики отмечают, что оккупанты, вероятно, пытаются выровнять линию фронта на направлениях Новопавловки и Курахово, чтобы продвинуться в Днепропетровскую область.

Кремлевские чиновники и российские комментаторы описали усилия России по продвижению в Днепропетровскую область как попытки создать "буферную зону", что указывает на то, что Россия продолжает иметь более широкие территориальные амбиции в Украине за пределами незаконно аннексированных ею территорий. Украинский капитан, действовавший в этом районе, в статье, опубликованной 11 июня, сообщил Wall Street Journal (WSJ), что достижение границы Днепропетровской области имеет символическое значение для России, и что российские войска несут значительные потери среди личного состава во время штурмов в открытых полях в последние месяцы, стремясь достичь информационных целей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , будет ли закрытие McDonald's в Днепре и Чернигове.