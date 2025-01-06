Россияне продвигаются и закрепляются в Харьковской области

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Старицы и Волчанска 4 и 5 января. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Оккупанты. Фото из открытых источников

Представитель Украинской группировки войск Хортица майор Виктор Трегубов заявил 5 января, что российские войска атакуют и укрепляют позиции небольшими группами близ Волчанска.

5 января российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российский военкор утверждал, что оккупанты продвинулись вблизи Западного (к северу от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этому.

Захватчики атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Петропавловки 4 и 5 января. Глава Купянской горадминистрации Украины Андрей Беседин 4 января заявил, что российские войска наносят удары с планирующих бомб, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотников на Купянск и что линия фронта находится примерно в двух километрах от центра города.

Отмечается, что российские силы недавно продвинулись в направлении Боровой на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 5 января. Геолокационные кадры, опубликованные 4 января, свидетельствуют о том, что российские силы недавно продвинулись в полях северо-западнее Лозовой (к северо-востоку от Боровой) во время механизированного штурма примерно размером роты.

Украинская группировка войск "Хортица" 5 января сообщила, что российские войска совершили механизированный штурм неопределенного эшелона вблизи Загрызового (на севере Боровой) и во время отражения штурма украинские войска повредили две бронемашины. Также оккупанты атаковали севернее Боровой возле Загрызового; восточнее Боровой возле Надежды, Первомайского, Новосергеевки, Новоегоровки, Твердохлебового; и юго-восточнее Боровой возле Макеевки 4 и 5 января.

По данным Генерального штаба по состоянию на утро 6 января, на Харьковском направлении произошло две напрасные вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового.

Напомним, портал "Комментарии" писал, почему ВСУ не выгодно освобождать север Харьковской области.