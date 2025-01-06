Россияне продолжают наступление на Курщине: где продолжаются наиболее сложные бои

Активные действия Вооруженных сил Украины на территории Курской области заставляют российские войска изменять расположение и принимать новые решения, отметил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Бои в Курской области

По его словам, 5 января украинские военные начали наступательные штурмовые операции к северо-востоку от города Суджа. Эти действия, говорит он, проводятся под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и есть определенное продвижение в юго-восточном направлении.

"Есть определенное продвижение ВСУ от Суджи на юго-восток. Надо сказать об общей канве, что предшествовало этому. Знаем, что шестой месяц удерживается наш плацдарм в Курской области. Противник пытается совершать атакующие действия, в том числе на двух направлениях — Малая Локня и Свердликово, которые являются нашими рубежами обороны и делают невозможным враждебное продвижение в Суджу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, контрнаступательные действия ВСУ направлены на дезориентацию противника, заставить его менять планы и принимать новые решения. Он подчеркнул, что можно наблюдать динамику, когда атаки происходят в неожиданных для врага местах. Это вызывает у российских военных необходимость переформатировать свои силы, добавил Згурец.

Кроме того, он отметил, что противник продолжает свои наступательные действия, особенно на направлениях Мала Локня, Свердликово и с юга до Суджи. На этих участках продолжаются сложные бои, и определить однозначное преимущество одной из сторон пока сложно.

"Но за счет этих наступательных действий произойдет определенное переформатирование российских сил на этом участке", — резюмировал Сергей Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Силы обороны пошли в наступление в Курской области.



