Россияне продолжают наступление на Курщине: где продолжаются наиболее сложные бои

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Ткачик Олеся
Активные действия Вооруженных сил Украины на территории Курской области заставляют российские войска изменять расположение и принимать новые решения, отметил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Бои в Курской области
По его словам, 5 января украинские военные начали наступательные штурмовые операции к северо-востоку от города Суджа. Эти действия, говорит он, проводятся под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и есть определенное продвижение в юго-восточном направлении.
По его словам, контрнаступательные действия ВСУ направлены на дезориентацию противника, заставить его менять планы и принимать новые решения. Он подчеркнул, что можно наблюдать динамику, когда атаки происходят в неожиданных для врага местах. Это вызывает у российских военных необходимость переформатировать свои силы, добавил Згурец.
Кроме того, он отметил, что противник продолжает свои наступательные действия, особенно на направлениях Мала Локня, Свердликово и с юга до Суджи. На этих участках продолжаются сложные бои, и определить однозначное преимущество одной из сторон пока сложно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Силы обороны пошли в наступление в Курской области.
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