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Россияне продолжают давить в Сумской области: что известно

Продвижение оккупантов на границе: что известно

сегодня, 07:46
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Недилько Ксения

17 апреля российские войска продолжили наземные штурмы в Сумской области, но не подтвердили наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Россияне продолжают давить в Сумской области: что известно

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска продвинулись на южную окраину Басовки (к северо-востоку от Беловодов). Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись в северных Беловодах (к северо-востоку от города Сумы).

Бои продолжались севернее Юнаковки (юго-восточнее Беловодов).

Машовец заявил, что российские передислокации из Курского направления на другие неопределенные участки фронта замедляют усилия России по созданию буферной зоны в Сумской области. Также по его словам, украинские силы оттеснили оккупантов к северу от Беловодов и предотвратили попытки россиян захватить высоты у Юнаковки.

По данным Константина Машовца, подразделения российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады и 76-й дивизии ВДВ действуют на Беловодском направлении, а подразделения 106-й дивизии ВДВ действуют на Басовском направлении.

Россияне продолжают давить в Сумской области: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 апреля около 18:00 на юге Украины противник сменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что оккупанты пошли в наступление в составе штурмовой группы, которая состояла из не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, трех танков и около десятка баги. Наступление состоялось на участке линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-17-2025
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