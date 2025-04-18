Россияне продолжают давить в Сумской области: что известно

17 апреля российские войска продолжили наземные штурмы в Сумской области, но не подтвердили наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска продвинулись на южную окраину Басовки (к северо-востоку от Беловодов). Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись в северных Беловодах (к северо-востоку от города Сумы).

Бои продолжались севернее Юнаковки (юго-восточнее Беловодов).

Машовец заявил, что российские передислокации из Курского направления на другие неопределенные участки фронта замедляют усилия России по созданию буферной зоны в Сумской области. Также по его словам, украинские силы оттеснили оккупантов к северу от Беловодов и предотвратили попытки россиян захватить высоты у Юнаковки.

По данным Константина Машовца, подразделения российской 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады и 76-й дивизии ВДВ действуют на Беловодском направлении, а подразделения 106-й дивизии ВДВ действуют на Басовском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 апреля около 18:00 на юге Украины противник сменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что оккупанты пошли в наступление в составе штурмовой группы, которая состояла из не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, трех танков и около десятка баги. Наступление состоялось на участке линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки.