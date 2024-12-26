Россияне приехали за «гуманитарной помощью», а получили «на орехи» (ВИДЕО)

Результат удара по приехавшим за получением фейковой гуманитарной помощи от "волонтеров" российским военным опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

Работает это так, согласно информации российских тг-каналов:

Неизвестные звонят под видом волонтеров, назначают встречу, после чего по этому месту наносится удар.

"Наверное, россияне так мало "волонтерят", что российские вояки готовы повестись даже на анонимные предложения дать хоть что-то", – заключает журналист.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как известные чеченцы, которые были в плену, погибли после обмена пленными.

Двое чеченцев из подразделения "Ахмат" российской гвардии, по возвращении из плена, были, вероятно, повторно отправлены на фронт, где погибли спустя несколько месяцев после обмена пленными. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

По информации общественно-политического движения NIYSO, один из погибших – Акраман Масхабов, тот самый военнослужащий, которого взяли в плен в Курской области в брендовом костюме "Stefano Ricci" за 2300 USD.

Вскоре по возвращении домой сотрудники ФСБ допросили Акрамана, а через несколько недель отправили обратно на фронт. Его снова бросили в Курскую область, на этот раз в штурмовики, и, вероятно, во время одного из штурмов Масхабов погиб.

Другой погибший – Руслан Махмудов, был похищен в Чечне практически через несколько дней после возвращения. О его судьбе не было известно, пока его тело не было передано родственникам. Как сообщили, он якобы погиб на фронте. Масхабова и Махмудова обменяли 18 октября. В автобусе, перед обменом, они сидели рядом и попали на видео снимавшего пленных Дмитрия Карпенко.



