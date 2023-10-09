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Россияне придумали новый способ замедлить продвижение ВСУ: подробности от ISW

Российские войска начали повторное минирование ранее разминированных территорий, чтобы нарушить логистику ВСУ

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики активизируют минные работы на Запорожском направлении, чтобы нарушить логистику ВСУ и замедлить продвижение украинских сил на западе области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Россияне придумали новый способ замедлить продвижение ВСУ: подробности от ISW

Минирование. Фото: из открытых источников

"Российские военкоры утверждают, что российские войска начали повторное минирование ранее разминированных территорий на линии Роботино-Вербовое. Военкоры утверждают, что в последние дни интенсивные российские усилия по минированию и разминированию нарушили движение тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах", — отмечают аналитики.


Также, по утверждению аналитиков, российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону Украины и разделить усилия ВСУ.

"Пресс-секретарь Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытаются зафиксировать украинские силы на авдеевском и марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на запорожское направление", — отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что на военные операции на фронте начало влиять ухудшение погодных условий.

"Российские военкоры утверждают, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях влияет на украинские наступательные операции, а также на российскую воздушную разведку", — отметили аналитики. 
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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-8-2023
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