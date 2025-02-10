Россияне придумали, как поражать большее количество стратегических объектов в Украине

До 30% беспилотников, которые россия запускает по территории Украины, являются так называемыми дронами-имитаторами, в российской классификации — Герберы. Они изготовлены из дешевых материалов, таких как пенопласт и деревянные конструкции и предназначены для того, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО. Это позволяет россиянам наносить удары по определенным целям с помощью боевых дронов или аэробалистических ракет, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Шахеды

По его словам, россияне пытаются удешевить производство приманок, но в то же время продолжают наращивать выпуск ударных беспилотников. Также наблюдается увеличение атак с применением аэродинамических и аэробалистических средств поражения. Таким образом, агрессор компенсирует уменьшение количества атак непосредственно на фронте.

Аналитик также привел статистику российских ударов по украинским городам. Если в ноябре-декабре фиксировали около 200 атак в сутки, то в феврале этот показатель резко упал до 90. По его словам, это свидетельствует о том, что россияне отдают себе отчет в невозможности изменить ситуацию на линии фронта.

Снегирев также отметил, что в последнее время Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление не только в Курской области, но и на Донбассе.

“На Покровском направлении украинские войска пытаются срезать горловину российского вклинения. У россиян сейчас там довольно скучные лица. Особенно это касается населенного пункта Песчаное, где Силы обороны имеют серьезные успехи. Так вот, за счет количества атак с использованием БПЛА россияне пытаются компенсировать неудачи на линии боевого столкновения. Они снова используют тактику террора, прежде всего против мирного населения”, — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда на фронте могут объявить режим прекращения огня.



