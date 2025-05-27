Россияне прицельно ударили по коммунальщикам в Херсоне

27 мая 2025 года Вооруженные Силы РФ совершили атаку беспилотником по одной из улиц Корабельного района Херсона.

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В результате сброса взрывчатки пострадали шесть работников коммунального предприятия, которые направлялись для ликвидации последствий предварительных обстрелов областного центра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Принимаются все необходимые меры по фиксации и расследованию очередного военного преступления, совершенного российскими военнослужащими.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии, атакованном враждебными БпЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Около 01:00 26 мая враг атаковал ударными беспилотниками гражданское предприятие в поселке Васищево Безлюдовской громады Харьковского района. В результате взрывов произошел масштабный пожар складского здания на площади 7500 м кв. Горели разрушенные конструктивные элементы строения и продукты. К счастью, люди не пострадали. В 09:30 27 мая огонь удалось потушить.

К ликвидации последствий вражеской атаки в общей сложности привлекались 58 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево. Чрезвычайники работали под угрозой повторных вражеских обстрелов.