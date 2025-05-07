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Россияне приблизились к городу-форпусту Донбасса: в ОВА рассказали новые подробности

ВСУ пытаются сдержать вражескую группировку.

сегодня, 18:07
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Лиля Воробьева

Оккупационные войска государства-агрессора России еще ближе подошли к городу Покровск в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

Россияне приблизились к городу-форпусту Донбасса: в ОВА рассказали новые подробности

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, именно в районе Покровска сейчас наблюдается самая напряженная ситуация, но Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы сдержать наступление врага, и им это удается.

Руководитель ОВА также отметил, что сложно не только украинским военным, но и местным жителям. Это связано с тем, что российские силы непрерывно совершают атаки управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и дронами FPV.

Несмотря на это, в Покровске по-прежнему находятся около двух тысяч жителей, а также функционируют магазины и коммунальные службы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские войска несут значительные потери, пытаясь продвинуться в направлении города Покровск на Донетчине. Об этом сообщил начальник боевой подготовки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула в эфире Общественного радио. По его словам, в Покровском направлении заметно возросла активность со стороны врага.

"Противник несет очень большие потери, пытаясь продвинуться в сторону Покровска. Теряет очень много личного состава. Потому что наш личный состав, находящийся на обороне Покровска, готов к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий", — подчеркнул Чучула.

Он отметил, что в настоящее время невозможно выделить конкретные населенные пункты, которые терпят наибольшее огневое поражение. Однако, по словам майора, оккупанты "всегда привязываются к каким-то населенным пунктам", ведь в случае их захвата это представляется как важное достижение.



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