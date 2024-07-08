Россияне поставили украинцам новый ультиматум: что должны сделать, чтобы не потерять жилье

Более 50 тыс. квартир и частных домов на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской области попали в списки "ничейных". Это жилье конфискуют, если владельцы не оформят российские документы. Но юристы предостерегают людей не возвращаться в оккупированные населенные пункты из-за опасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Донбас.Реалии".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, на самом деле количество квартир и частных домов, которые незаконно присваивают россияне на украинских территориях значительно выше, поскольку названные объемы касаются только публично признанных оккупационными властями намерений.

Издание отметило, что подконтрольные России боевики отбирают жилье у дончан и луганчан еще с начала войны, называя его "ничейным", а с 2019-го ввели для этого термин — "бесхозное жилье". После полномасштабного вторжения оккупанты принимают новые "нормативные документы", которые упрощают конфискацию домов и квартир украинцев.

По намерениям оккупантов, они сначала отберут жилье тех украинцев, которые выехали из областей еще 10 лет назад. Но, как оказалось, рискуют потерять собственность и те, кто продолжил жить в оккупации.

Жители оккупированных городов, таких как Мариуполь, Мелитополь и Энергодар, сообщают, что из России переезжают целыми семьями в полностью меблированные квартиры украинцев. При этом россиян не отпугивают, например, перебои с водоснабжением в квартирах оккупированного Донецка, потому что они "жили в еще худших условиях в российской провинции".

Но украинские юристы не советуют ехать на оккупированные земли спасать свое имущество. Они отметили, что этот путь является "очень длинным и опасным". Зато рекомендуют поддерживать связь с соседями, родственниками или знакомыми на оккупированных территориях, просить, чтобы регулярно наведывались в жилье, которое пустует.

Стоит проверять на сайтах оккупационных администраций списки "бесхозного" жилья, собирать в электронном виде всю информацию, начиная с даты, когда появилось объявление, чтобы со временем иметь возможность вернуть свое имущество через суд.

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