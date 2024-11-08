Россияне пошли в яростное наступление и подтягивают резервы: что задумал Путин

Вчера российские оккупанты начали массовые штурмы в Курской области, отметил военный Кирилл Сазонов.

Бои в Курской области

"Массовые штурмы начались вчера с самого утра и стало тише только ночью. Лезли активно на Зеленую Рощу и Суджу. Везде было отражено. Очень слаженно работала наша арта и наши группы на контратаках. Да и наши "Ёжики" (саперы) неплохо подготовили сюрпризы накануне. По их потерям полную информацию даст ОТУ, но железа здесь оставили прилично. Пока подтягивают резервы", — отметил Сазонов.

В свою очередь, аналитик Forbes Дэвид Акс отмечает, что российская морская пехота при поддержке солдат из Северной Кореи начала наступление на украинские позиции в Курской области. Он предполагает, что одной из причин такого активного продвижения является вероятное стремление Кремля подготовить условия для мирного плана Дональда Трампа, о котором недавно писали западные СМИ.

Акс объясняет, что план Трампа предусматривает установление перемирия между Украиной и Россией вдоль линии фронта. Однако эта граница включает не только части юга и востока Украины, но и Курскую область России. Как отмечает аналитик, если этот план будет реализован, то Россия, по сути, уступит около 270 квадратных миль своей территории в обмен на примерно 20% Украины (около 45 тысяч квадратных миль, которые сейчас контролируются РФ). Однако, по мнению Акса, подобный обмен вряд ли устроит российского лидера Владимира Путина.

Во время последних боевых действий, когда российские войска пытались атаковать левый фланг в Курской области, 810-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями из КНДР, понесла тяжелые потери. Согласно данным Kriegsforscher, россияне отправили в бой 14 бронетранспортеров, из которых 10 были либо уничтожены, либо оставлены на поле боя. Каждый БТР вмещает до 10 человек, поэтому потери 810 бригады могли составить около 140 военных, хотя часть из них, возможно, выжила.

Акс считает, что Кремль готов жертвовать многочисленными жизнями ради ликвидации Курского выступления. Однако, как отмечает аналитик, план Трампа, предполагающий создание демилитаризованной зоны, не содержит четких механизмов ее обеспечения, что может привести к постоянным нарушениям. Следовательно, по мнению Акса, эта мирная инициатива достаточно "наивна", а Кремль и КНДР могут продолжать агрессивные действия в Курской области, пытаясь достичь условного перемирия, которое может так и не наступить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько еще времени РФ сможет вести наступление в таком же темпе, как сейчас.



