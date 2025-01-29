Россияне пошли на штурм в Херсонской области: командир рассказал подробности

Российские кафиры совершили наступление вблизи Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Наступление РФ в Херсонской области (фото из открытых источников)

Впрочем, противнику не удалось добиться успеха. По словам военного, россияне столкнулись с собственными взрывными устройствами.

"Россияне пытались штурмовать наших вблизи Антоновского моста. Большинство сразу 200-е, остальные взорвались на своих же сюрпризах. В некоторых случаях наши пилоты даже не успевали поработать", – отметил Бунятов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский привез на фронт нового командующего . Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 января представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Как стало известно ранее, им стал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый.

Главком также поблагодарил за работу в ОСУО "Хортица" генерал-майора Андрей Гнатов, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины. По словам Сырского, он "п оставил первоочередные задачи, чтобы сдержать давление превосходящего противника".

"Враг сосредотачивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСУВ "Хортица". Наша задача — держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Работаем вместе", — отметил главком ВСУ.

26 января президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

