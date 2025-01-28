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Россияне попытались прорваться на Харьковщине: что из этого вышло

Враг атаковал позиции ВСУ в Харьковской области

28 января 2025, 22:43
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Марьян Ощановский

Российские захватчики 28 января попытались штурмовать украинские позиции на Волчанском направлении, однако их попытки продвинуться потерпели фиаско, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне попытались прорваться на Харьковщине: что из этого вышло

РФ наступает в Харьковской области. Фото из открытых источников

"Продолжаются бои за населенный пункт Тихое на Волчанском направлении. Россияне сегодня, когда был туман, штурмовали позиции Сил обороны. Если быть точнее, то пытались просачиваться между развалинами домов, чтобы вклиниться в украинскую оборону и закрепиться как можно ближе к нашим позициям. Враг пытался артиллерией снести дом, на котором висел украинский флаг, но ничего не вышло. Потом россияне пытались "Мавиками" сбить флаг, но тоже ничего не вышло", — сообщил военный "Алекс".

Он добавил, что в целом ситуация на всем Волчанском направлении одинаковая – россияне пытаются идти вперед, умирают и ничего не достигают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4799
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