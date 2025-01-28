Россияне попытались прорваться на Харьковщине: что из этого вышло

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Марьян Ощановский
Российские захватчики 28 января попытались штурмовать украинские позиции на Волчанском направлении, однако их попытки продвинуться потерпели фиаско, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает в Харьковской области. Фото из открытых источников
Он добавил, что в целом ситуация на всем Волчанском направлении одинаковая – россияне пытаются идти вперед, умирают и ничего не достигают.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.
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