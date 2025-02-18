Россияне попали в жилой дом в Кировоградской области: пострадали дети

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Недилько Ксения
В результате атаки вражеских БПЛА поврежден многоэтажный дом в городе Долинская Кировоградской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.
Последствия обстрела Кировоградской области. Фото: НПУ
Телесные повреждения получили трое жителей, из них двое детей. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы.
Прибывшие на место полицейские и спасатели провели эвакуацию жителей подъезда. В настоящее время оказывают гражданам необходимую помощь.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ. Правоохранители документируют преступления, совершенные страной-агрессором.
По данным начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, трое пострадавших – мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.
Эвакуированы жители из 38 квартир.
Вражеские беспилотники атаковали и Кропивницкий район. Пострадавших, к счастью, нет, отметил глава ОВА.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера россияне атаковали город Запорожье 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Предварительно, без пострадавших. Повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах, отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах. Таковы последствия вражеской атаки в Запорожье.
Также вражеские удары потерпела Днепропетровщина. За день Никопольщина пережила полтора десятка вражеских атак. По тамошним населенным пунктам россияне били артиллерией. Направляли на них дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы из БПЛА. Об этом сообщил начальник ДнепрОВА Сергей Лысак.
"К сожалению, не обошлось без потерь. В райцентре из-за осколочного ранения погиб 52-летний мужчина. Еще один местный 74 года пострадал. У него ушиб ноги, поправляться будет дома. Повреждения в Никополе есть на 2 предприятиях. Изуродованы 15 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, 4 машины, гараж, газопроводы и электросети", – сообщил начальник ОВА.
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