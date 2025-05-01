Россияне понемногу сдаются: военный вдохновил неожиданным прогнозом

Военный Александр Карпьют рассказал, что будет, если линия фронта стабилизируется. По его словам, тебе начнется формирование с помощью дронов так называемой серой зоны.

Война в Украине

"У нас на линии немного пехоты. Так же будет и у россиян. Вообще под дронами держать много пехоты на линии, ты не можешь статически. Думаю сформируется зона в 4-8 км, которая со временем станет постоянной. Обе стороны будут стараться летать дальше, уязвлять цели на больших дистанциях, но общая интенсивность упадет", — считает военный.

По его мнению, пехота начнет лучше окапываться, будет время на обустройство позиций, будет более активно минировать опасные направления.

"Это не значит, что меньше будут обстреливать наши города, и что стороны перестанут наносить друг другу серьезный вред, но война изменится. Думаю, что эта стадия начнется ближе к концу года", — говорит военный.

Он считает, что Украина должна сосредоточиться на том, чтобы наносить максимальный ущерб России на самых дальних расстояниях.

После этого, предполагает Карпюк, начнется окно переговоров. Далее, говорит он, все будет зависеть от экономической ситуации в РФ к концу года и от желания повоевать со странами Балтии.

"НАТО сейчас в х*ровом состоянии, и вторжение туда даст большие дивиденды, чем терять кучу людей на Донецком направлении без стратегических результатов. Но это уже другая история", – подчеркнул военный.

По его словам, стратегия Украины сейчас состоит в том, чтобы держаться, ждать момента, когда у нас сойдется дебет в соотношении количество врага/средства поражения ВСУ.

"Нужно признать, что общая усталость и российская пропаганда рисуют картину, что у нас все плохо, хуже, чем у них, но это действительно их последний рывок, на который они поставили все. Но это они понемногу сдуваются, а не мы. И с каждым месяцем эта тенденция будет продолжаться. Еще много работы, но свет в конце тоннеля уже начал появляться", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР оценили "мирные" заявления Лаврова и Путина.



