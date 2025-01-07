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Россияне полностью захватили территорию Кураховской ТЭС – военный

Украина не может найти контрсредство от российских КАБов.

сегодня, 08:45
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Slava Kot

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" рассказал о ситуации на фронте, а именно на Кураховском направлении. По его словам, армия РФ полностью захватила территорию Кураховской ТЭС.

Россияне полностью захватили территорию Кураховской ТЭС – военный

Кураховская ТЭС до и после 2022 года

Украинский офицер в собственном Telegram-канале объяснил, какая ситуация на фронте, в частности, относительно активного использования россиянами управляемых авиабомб (КАБы).

"Настроение Кураховского направления сегодня: КАБы, КАБы, КАБы... отрабатывали сегодня бесконечно и наугад, такое ощущение, что авиация выполняет функции РСЗО", — пишет военный.

По его словам, оккупанты взяли под свой контроль территорию уничтоженной ранее теплоэлектростанции в Курахово.

"Сегодня п*дары заняли полностью территорию Кураховской ТЭС", — добавил военный.

После активного обстрела Кураховской ТЭС с артиллерии, в апреле 2024 года ущерб от ее разрушений был оценен почти в миллиард гривен.

"ТЭС в Курахово осталась без труб. Сначала была уничтожена одна труба, потом остальная. Электростанции больше нет. В рамках "помощи" жителям Донбасса Россия продолжает превращать регион в мертвый пустырь", — сообщил журналист Денис Казанский.

Как сообщает The Wall Street Journal, после значительных разрушений теплоэлектростанции Украина решила ее полностью разобрать, а запчасти использовать для восстановления разрушенных ТЭС, расположенных далеко от зоны боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о полковнике, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. Назвал города, которые будет "сдавать" Украина.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия выиграла новый ядерный контракт в Африке.



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