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Slava Kot
Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" рассказал о ситуации на фронте, а именно на Кураховском направлении. По его словам, армия РФ полностью захватила территорию Кураховской ТЭС.
Кураховская ТЭС до и после 2022 года
Украинский офицер в собственном Telegram-канале объяснил, какая ситуация на фронте, в частности, относительно активного использования россиянами управляемых авиабомб (КАБы).
По его словам, оккупанты взяли под свой контроль территорию уничтоженной ранее теплоэлектростанции в Курахово.
После активного обстрела Кураховской ТЭС с артиллерии, в апреле 2024 года ущерб от ее разрушений был оценен почти в миллиард гривен.
Как сообщает The Wall Street Journal, после значительных разрушений теплоэлектростанции Украина решила ее полностью разобрать, а запчасти использовать для восстановления разрушенных ТЭС, расположенных далеко от зоны боевых действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о полковнике, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. Назвал города, которые будет "сдавать" Украина.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия выиграла новый ядерный контракт в Африке.
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