Россияне подвергают опасности людей: что они сделали после точных атак ВСУ

Агенты партизанского движения "АТЕШ" фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, работающих на интересы оккупационной армии. Таким образом, командование ВС РФ пытается уберечь свою логистику, сильно пострадавшую вследствие ряда успешных ударов Сил обороны Украины.

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Эту тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Белоусова: "На смену военным базам в РФ должна прийти эшелонированная сеть складов".

Таким образом оккупанты подвергают опасности гражданское население и нарушают Женевскую конвенцию.

"Мы призываем жителей Крыма быть бдительными и делиться всяческой информацией о действиях российских военнослужащих и оккупационной администрации. Присоединяйтесь к движению "АТЕШ" и вместе будем бороться с преступным режимом!" – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что суд в РФ впервые обязал "Яндекс" скрыть доступ к картам и фото одного из НПЗ после атак дронов, поскольку это "подрывает обороноспособность россии". Это в очередной раз доказывает, что последствия таких атак гораздо серьезнее, чем готова признавать российская пропаганда. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"С начала полномасштабного вторжения войск России в Украину российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись десяткам дроновых атак, в результате которых производство горючего в России упало более чем на 10%. Также России пришлось прекратить экспорт бензина", — пишут в ЦПД.

Центр ранее сообщал, что дроновые атаки по НПЗ стали одной из причин рекордного за последние 13 лет повышения цен на бензин в РФ.