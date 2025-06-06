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Россияне подошли к Сумам на критическое расстояние: какая там ситуация

Иван Ступак предупреждает, что Сумы могут оказаться под прицельным и хаотическим обстрелом.

6 июня 2025, 21:05 comments1703
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают наступательные действия на севере Сумской области и находятся на расстоянии около 20-22 километров от областного центра. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военный аналитик Иван Ступак.

Россияне подошли к Сумам на критическое расстояние: какая там ситуация

Наступления РФ на Сумы (фото из открытых источников)

По его словам, на данный момент армия России контролирует около 200 квадратных километров территории Сумщины. Ситуация в регионе становится все более напряженной.

"Это действительно критическая граница, после которой российские войска могут совершать хаотические, неприцельные или иногда прицельные обстрелы города Сумы", — отметил Ступак.

Аналитик также подчеркнул, что оккупанты имеют в своем арсенале реактивные системы залпового огня, артиллерию и беспилотники, которые могут быть использованы для ударов по гражданской инфраструктуре.

По мнению Ступака, целью России является не захват самого города, а его уничтожение с последующим истощением украинских ресурсов на содержание этого направления.

"Город им не нужен — они хотят его стереть с лица земли, как и любой другой населенный пункт, стоящий на пути украинской армии", — объяснил военный аналитик.

Последние сообщения свидетельствуют о том, что российские подразделения закрепились в деревнях Андреевка и Водологи. С этого расстояния они могут атаковать FPV-дронами с оптоволоконным управлением.

"Они уже пытались использовать FPV-дроны для ударов по Сумам. Украинские силы обороны продолжают сдерживать давление врага и не позволяют ему продвинуться вглубь региона", — говорится в отчете.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США ответили, смогут ли оккупанты захватить Сумы . Российские захватнические войска пытаются продвигаться в трех районах Сумщины, чтобы приблизиться к областному центру на расстояние ударов ствольной артиллерией.

Американские эксперты говорят, что российские войска активизируют попытки расширить линию фронта на севере Сумской области по трем направлениям наступления на север и северо-восток от города Сумы. Обнародованные 2 июня геолокационные видеофайлы свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись к северу от села Андреевка (к северу от Сум) и к северо-востоку от села Яблоновка (к северо-востоку от Сум).



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Источник: https://t.me/kyivtv/95428
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