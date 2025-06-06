Россияне подошли к Сумам на критическое расстояние: какая там ситуация

Российские войска продолжают наступательные действия на севере Сумской области и находятся на расстоянии около 20-22 километров от областного центра. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военный аналитик Иван Ступак.

Наступления РФ на Сумы (фото из открытых источников)

По его словам, на данный момент армия России контролирует около 200 квадратных километров территории Сумщины. Ситуация в регионе становится все более напряженной.

"Это действительно критическая граница, после которой российские войска могут совершать хаотические, неприцельные или иногда прицельные обстрелы города Сумы", — отметил Ступак.

Аналитик также подчеркнул, что оккупанты имеют в своем арсенале реактивные системы залпового огня, артиллерию и беспилотники, которые могут быть использованы для ударов по гражданской инфраструктуре.

По мнению Ступака, целью России является не захват самого города, а его уничтожение с последующим истощением украинских ресурсов на содержание этого направления.

"Город им не нужен — они хотят его стереть с лица земли, как и любой другой населенный пункт, стоящий на пути украинской армии", — объяснил военный аналитик.

Последние сообщения свидетельствуют о том, что российские подразделения закрепились в деревнях Андреевка и Водологи. С этого расстояния они могут атаковать FPV-дронами с оптоволоконным управлением.

"Они уже пытались использовать FPV-дроны для ударов по Сумам. Украинские силы обороны продолжают сдерживать давление врага и не позволяют ему продвинуться вглубь региона", — говорится в отчете.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США ответили, смогут ли оккупанты захватить Сумы . Российские захватнические войска пытаются продвигаться в трех районах Сумщины, чтобы приблизиться к областному центру на расстояние ударов ствольной артиллерией.

Американские эксперты говорят, что российские войска активизируют попытки расширить линию фронта на севере Сумской области по трем направлениям наступления на север и северо-восток от города Сумы. Обнародованные 2 июня геолокационные видеофайлы свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись к северу от села Андреевка (к северу от Сум) и к северо-востоку от села Яблоновка (к северо-востоку от Сум).