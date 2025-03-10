Россияне подняли в небо самолет А-50У впервые за долгое время: может быть массированный удар

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛВ А-50У РФ враг поднял в небо впервые за долгое время. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает портал "Комментарии".

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Последняя активность этого самолета была зафиксирована еще 8 сентября 2024 года. По всей вероятности, он будет осуществлять радиолокационную разведку северо-восточного направления.

"Это может свидетельствовать о подготовке к масштабному удару по Украине. Самолет наводит на цели гораздо точнее , чем дроны ", – добавляет Цаплиенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 7 марта Россия совершила комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Во время атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage-2000.

В Воздушных силах заявили, что в ночь на 7 марта Россия атаковала Украину 261 средством воздушного нападения, в том числе использовала 67 ракет разных типов и 194 дрона.

- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

- 8 крылатых ракет Калибр;

- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

- 4 зенитных управляемых ракет С-300;

- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

По сообщению Воздушных Сил, основной удар был рассчитан на объекты газодобывающей промышленности Украины. Для противостояния массированной атаке украинские силы применили зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Кроме того, были привлечены самолеты F-16 и Mirage-2000. Французские истребители впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки с момента своего прибытия в Украину в прошлом месяце.