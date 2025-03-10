Россияне подняли в небо самолет А-50У впервые за долгое время: может быть массированный удар

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Недилько Ксения
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛВ А-50У РФ враг поднял в небо впервые за долгое время. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает портал "Комментарии".
Иллюстративное фото
Последняя активность этого самолета была зафиксирована еще 8 сентября 2024 года. По всей вероятности, он будет осуществлять радиолокационную разведку северо-восточного направления.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 7 марта Россия совершила комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Во время атаки Украина впервые применила французские истребители Mirage-2000.
В Воздушных силах заявили, что в ночь на 7 марта Россия атаковала Украину 261 средством воздушного нападения, в том числе использовала 67 ракет разных типов и 194 дрона.
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
По сообщению Воздушных Сил, основной удар был рассчитан на объекты газодобывающей промышленности Украины. Для противостояния массированной атаке украинские силы применили зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Кроме того, были привлечены самолеты F-16 и Mirage-2000. Французские истребители впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки с момента своего прибытия в Украину в прошлом месяце.
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