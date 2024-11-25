Россияне планируют продвинуться на Днепропетровщину: что известно

Российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться в крайнюю юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России захватить всю Донецкую область. Объявленная Кремлем цель захвата всей Донецкой области предположительно предполагает проведение наземных операций в южной и восточной Днепропетровской области, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и охватить эти украинские позиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что оккупанты географически близки к Днепропетровской области и могут продвинуться на север в Днепропетровскую область, чтобы охватить украинские силы на юго-западе Донецкой области. (Например, по состоянию на 24 ноября российская передовая линия собственных войск вблизи Новодаровки расположена в восьми километрах от административной границы Днепропетровской области.)

Такое российское наступление в случае успеха могло бы в конце концов вытеснить украинские силы из районов юго-западнее Покровска, западнее Курахово и западнее и северо-восточнее Великой Новоселки.

По данным аналитиков, враг, вероятно, сначала должен был бы успешно охватить или обойти Великую Новоселку, чтобы перекрыть трассу T0518 Богатырь-Великая Новоселка – важная задача, которую российские силы могут не выполнить. Захватчики могут попытаться использовать водные объекты как природные барьеры для продвижения на север вдоль реки Ворона (к западу от Великой Новоселки) в направлении Великомихайловки Днепропетровской области (восточнее границы Донецкой и Днепропетровской областей) из района Ровно (восточнее от реки Ворона).

Оккупанты также могут попытаться продвинуться вдоль реки Мокрые Ялы, которая протекает через Великую Новоселку и севернее, по направлению к Новопавловке Днепропетровской области после возможного будущего охвата Россией Великой Новоселки. Российские войска могли использовать этот прогресс в юго-восточных частях Днепропетровской области для поддержки операций по захвату территории на юго-западе Донецкой области. Такое развитие событий, скорее всего, не будет частью прямого нападения на территорию Днепропетровской области в краткосрочной и среднесрочной перспективе, хотя Кремль, вероятно, стремится в конце концов также захватить значительную территорию в Днепропетровской области. Российские военкоры недавно снова призвали оккупантов продвигаться на юго-восток Днепропетровской области из района Великой Новоселки, чтобы давить на участок Покровск-Курахово с запада.

"Потенциальные попытки России обеспечить цель Кремля по захвату всей Донецкой области путем оккупации по крайней мере части Днепропетровской области согласуются с обязательствами России по полной капитуляции Украины и уничтожению независимости и территориального суверенитета Украины. Украинское издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило 20 ноября, что "Интерфакс-Украина" ознакомилось с документом Министерства обороны России, в котором изложены цели России по разделу Украины на три разные части: одна признает полную аннексию Россией оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и оккупированный Крым; вторая — создание пророссийского марионеточного государства с центром в Киеве под российской военной оккупацией; и третья, которая определяет западные регионы Украины "спорными территориями", которые должны быть разделены между западными соседями Украины. Примечательно, что Днепропетровская область пока не одна из четырех украинских областей, которые Кремль незаконно аннексировал. Российские военные могут использовать ограниченное продвижение в Днепропетровскую область для создания условий для предстоящих операций по военной оккупации Днепропетровской области и других регионов восточной и центральной Украины в долгосрочной перспективе", – отмечают в ISW.