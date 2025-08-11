Россияне планируют новое наступление: что известно

Президент Владимир Зеленский провел ряд международных переговоров, на которых обсуждал поддержку Украины и пути влияния на позицию России. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует, что Москва не демонстрирует готовности к завершению войны, а готовится к новым наступательным действиям.

Россияне планируют новые наступления

Сегодня глава государства пообщался с премьер-министром Канады, наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии, президентом Литвы, а также провел важный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позже запланированы дополнительные контакты с европейскими партнерами.

Ключевые темы переговоров – неизменны:

• суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть, безусловно, сохранены;

• любые решения о войне должны приниматься только при участии Украины;

• Россия обязана сделать реальные шаги для завершения агрессии, чего до сих пор не произошло.

По словам Зеленского, международные партнеры единодушны в понимании, что время войны должно закончиться, однако для этого требуются практические действия со стороны Кремля. В то же время российская сторона сосредотачивается на подготовке к дальнейшим боевым операциям, что подчеркивает необходимость укрепления обороны и координации усилий с союзниками.



Президент подчеркнул, что Украина активно общается с партнерами на всех уровнях, в том числе из США, и вовлекает в этот процесс команду Офиса, МИД и другие государственные институции. Он поблагодарил всех, кто усиливает защиту национальных интересов и способствует укреплению обороноспособности страны.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в станные дни на направлении Доброполья наблюдается опасное обострение. Российские войска, пользуясь численным преимуществом в пехоте и постоянным давлением, смогли продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где ведут накопление сил для последующего наступления.