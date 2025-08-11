logo

BTC/USD

119749

ETH/USD

4295.53

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне планируют новое наступление: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне планируют новое наступление: что известно

Зеленский: Россия не делает никаких шагов к миру и готовится к новым наступлениям

11 августа 2025, 21:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский провел ряд международных переговоров, на которых обсуждал поддержку Украины и пути влияния на позицию России. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует, что Москва не демонстрирует готовности к завершению войны, а готовится к новым наступательным действиям.

Россияне планируют новое наступление: что известно

Россияне планируют новые наступления

Сегодня глава государства пообщался с премьер-министром Канады, наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии, президентом Литвы, а также провел важный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позже запланированы дополнительные контакты с европейскими партнерами.

Ключевые темы переговоров – неизменны:

суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть, безусловно, сохранены;

• любые решения о войне должны приниматься только при участии Украины;

• Россия обязана сделать реальные шаги для завершения агрессии, чего до сих пор не произошло.

По словам Зеленского, международные партнеры единодушны в понимании, что время войны должно закончиться, однако для этого требуются практические действия со стороны Кремля. В то же время российская сторона сосредотачивается на подготовке к дальнейшим боевым операциям, что подчеркивает необходимость укрепления обороны и координации усилий с союзниками.

Президент подчеркнул, что Украина активно общается с партнерами на всех уровнях, в том числе из США, и вовлекает в этот процесс команду Офиса, МИД и другие государственные институции. Он поблагодарил всех, кто усиливает защиту национальных интересов и способствует укреплению обороноспособности страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в станные дни на направлении Доброполья наблюдается опасное обострение. Российские войска, пользуясь численным преимуществом в пехоте и постоянным давлением, смогли продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где ведут накопление сил для последующего наступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15597
Теги:

Новости

Все новости